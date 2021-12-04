New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, ABD'de piyasa beklentilerini karşılayamayan istihdam verisi sonrası haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,17 azalarak 34.580,08 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,85 azalışla 4.538,42 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,92 kayıpla 15.085,5 puana indi.

Endeksler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında omicron varyantına ilişkin devam eden endişeler ve ABD'de beklentilerin oldukça altında gelen istihdam verisinin etkisiyle negatif bir seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam kasımda 210 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin gerisinde kaldı. Aynı dönemde işsizlik oranı ise yüzde 4,6'dan yüzde 4,2'ye gerileyerek beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi.

Ülkede hizmet sektörü faaliyetlerinin bir ölçütü olan Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi ise kasımda aylık bazda 2,4 puan artışla 69,1 değerine çıkarak rekor tazeledi.

ABD'de fabrika siparişleri de ekim ayında yüzde 1 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti.

Omicron varyantına ilişkin gelişmeler de piyasalar tarafından yakından takip edilirken, salgından büyük ölçüde etkilenen seyahat ve konaklama gibi sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin hisselerinde kayıplar gözlendi. Haftanın son işlem gününde teknoloji hisselerindeki düşüş de dikkati çekti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, katıldığı bir etkinlikte çok hızlı bir şekilde yayılabilen yeni varyantın güveni sarsabileceğini ve IMF'nin küresel büyümeye yönelik tahminlerinde aşağı yönlü revizyonların görülebileceğini belirtti.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle faaliyetlerine ara vermesini önleyecek geçici bütçe tasarısını imzaladı. Geçici bütçe, federal hükümete 18 Şubat'a kadar finansman sağlayacak.

#Dolar yükselişine sizce devam edecek mi? — Haberler (@Haberler) December 3, 2021

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri

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