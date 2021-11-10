New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,31 azalarak 36.319,98 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,35 azalışla 4.685,25 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,60 kayıpla 15.886,5 puana indi.

Endeksler, enflasyon verisi öncesi negatif seyir izledi.

ABD'de açıklanan verilere göre, ülkede üretici fiyatları ekimde beklentiler dahilinde artış gösterdi. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,6 artarak piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izlerken, yıllık bazda ise yüzde 8,6 artarak rekor seviyedeki yükselişini sürdürdü.

Analistler, üretici fiyatlarındaki artışın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonucu oluşan arz zincirindeki sıkıntıların ortasında, yüksek enflasyonun bir süre daha devam edebileceğini gösterdiğini belirterek yatırımcıların çarşamba günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verisini beklediğini kaydetti.

Haberi Kaydet