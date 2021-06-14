Nevşehir Belediyespor'da başkanlığa Nafiz Dirikoç seçildi
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Nevşehir Belediyespor'da başkanlığa Nafiz Dirikoç seçildi

Nevşehir Belediyespor'da başkanlığa Nafiz Dirikoç seçildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Nevşehir Belediyespor'da bugün gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul sonrasında kulüp başkanlığına Nafiz Dirikoç seçildi.

Nevşehir Belediyespor'da bugün gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul sonrasında kulüp başkanlığına Nafiz Dirikoç seçildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor'da genel kurul kulüp tesislerinde bulunan dernek binasında gerçekleştirildi. Kongreye tek aday olarak giren Nafiz Dirikoç kırmızı beyazlı ekibin yeni başkanı olurken Dirikoç'un yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluştu:

Furkan Feralan, Salih Dirikoç, Kenan İstekli, Süleyman Dinç, Aşkın Kızılbayrak, Ali Akkoç, Mehmet Elmacı, Bürol Güney, Hacı Güngör, Serdar Yılmaz, Hasan Öncül, Uğur Araz, Caner Çetinel ve İlhan Esenoğlu"

Nevşehir Belediyespor'un yeni yönetim kurulu önümüzdeki günlerde bir araya gelerek kendi arasında görev dağılımı yapacak. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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