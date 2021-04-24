Nets'te oynayan basketbolcu Kyrie Irving oruç tuttuğunu açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nets'te oynayan basketbolcu Kyrie Irving oruç tuttuğunu açıkladı

Nets'te oynayan basketbolcu Kyrie Irving oruç tuttuğunu açıkladı
Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge - Haberler | Spor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets forması giyen basketbolcu Kyrie Irving, ramazan ayında Müslüman toplumun bir parçası olarak oruç tuttuğunu söyledi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets forması giyen basketbolcu Kyrie Irving, ramazan ayında Müslüman toplumun bir parçası olarak oruç tuttuğunu söyledi.

Takımının Boston Celtics'i 109-104 yendiği maçın ardından yaptığı konuşmada Irving, oruç ibadetini Allah'a adayarak kutsanmış hissettiğini ifade etti.

Son dönemde "Ramadan Kyrie" olarak anılan Irving, "Bunu oyuna getirmek istemiyorum ama insanların çok sayıda soruları var. Evet, ben de Ramazan ayının bir parçasıyım Müslüman kardeşlerim. Söylemek istediklerim bunlar. Allah'a karşı hizmetimi adamaya devam ediyorum." dedi.

Irving konuşmasına şöyle devam etti:

"Müslüman topluluğunun bir parçası olmaktan ve doğru şeyler yapıyor olmaktan mutluyum. Oruç da bunun bir parçası. Gerçekten kutsanmış ve minnettar hissediyorum bunun bir parçası olduğum için."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge

Niyet etmeden oruç tutulur mu? Yazar Mehmet Fatih Çıtlak yanıtladı
Niyet etmeden oruç tutulur mu? Yazar Mehmet Fatih Çıtlak yanıtladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Nikos Dendias Mustafa Şentop Yıldırım Akbulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Muslera Ömer Ali Yılmaz Vural Ünal Karaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Nets'te oynayan basketbolcu Kyrie Irving oruç tuttuğunu açıkladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 12:25:56. #1.16#

title