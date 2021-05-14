Netflix Türkiye, Fatih Terim'le belgesel çekeceğini duyurdu

Çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, sosyal medya hesabından Fatih Terim hakkında belgesel çekeceklerini duyurdu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de konuya ilişkin, "Kameraları, ışıkları hazırla Netflix Türkiye, başlıyoruz..." paylaşımında bulundu.

Fatih Terim'in belgeseli çekiliyor. Çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında belgeseli çekeceğini duyurdu. Netflix Türkiye'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Topun olduğu yerde pozisyon aldık, bekliyoruz @fatihterim hocam. Fatih Terim belgeseli yakında Netflix'te" ifadeleri kullanıldı.

"KAMERALARI HAZIRLAYIN"

Netflix Türkiye'nin paylaşımını alıntılayan Terim ise "Kameraları, ışıkları hazırla @netflixturkiye başlıyoruz..." paylaşımında bulundu.Fatih Terim'in bu paylaşımı dakikalar içinde büyük etkileşim aldı.