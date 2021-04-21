Netflix 2021'in ilk çeyreğinde büyüme beklentilerini karşılayamadı, hisseleri yüzde 11 düştü
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BBC

Netflix 2021'in ilk çeyreğinde büyüme beklentilerini karşılayamadı, hisseleri yüzde 11 düştü

Netflix 2021'in ilk çeyreğinde büyüme beklentilerini karşılayamadı, hisseleri yüzde 11 düştü
BBC - Haberler | Dünya

Amerikan dijital yayın platformu Netflix, 2021'in ilk çeyreğinde büyüme beklentilerini karşılayamadı.

Amerikan dijital yayın platformu Netflix, 2021'in ilk çeyreğinde büyüme beklentilerini karşılayamadı. Şirketin hisseleri yüzde 11 değer kaybetti.

Netflix, Ocak-Mart 2021 döneminde yaklaşık 4 milyon abone kazandığını duyurdu. Şirketin aynı dönem için beklentisi ise 6 milyondu.

Şirket, ciddi düşüşün gerekçesi olarak yeni yapımların az olmasını gösterdi. Ayrıca popüler film ve dizilerin yayımlanmasıyla birlikte gelecekte toparlanma beklediğini de vurguladı.

Ancak ilk çeyrek verilerinin ardından şirket hisseleri yüzde 11 azalarak 489,28 dolara geriledi. Böylelikle Netflix'in piyasa değeri 25 milyar dolar azaldı.

Geçtiğimiz yıl, Covid-19 salgını sebebiyle insanların evlerinde kalması sonucu Netflix 15,8 milyon yeni abone kazanmış ve salgın sürecinden en karlı çıkan şirketlerden birisi olmuştu.

Büyümenin büyük çoğunluğu ise 9,3 milyon yeni abone ile bir önceki yıla kıyasla yüzde 65 artışın olduğu, Asya kıtasındaydı.

Pandemi 2020'de Netflix'i karlı çıkarırken, bu yıl ise şu ana kadar üretim süreçlerini de sekteye uğrattı.

Şirket tarafından hissedarlara yazılan mektupta, büyümenin yavaşlaması için en büyük gerekçenin de yeni yapımların üretiminde yaşanan sıkıntılar olduğu belirtildi.

Aynı mektupta şirket, bu yıl orijinal içeriklere 17 milyar dolar harcayacağını açıkladı.

Netflix, yılın ikinci çeyreğinde 1 milyon yeni abone kazanacağını öngörüyor.

Öte yandan dijital yayın platformlarının sayısının giderek artması, Netflix'i daha büyük ve zorlu bir rekabete soktu.

207,6 milyon abonesi olan Netflix'e kıyasla çok daha yeni bir platform olan Disney+'ın halen yaklaşık 100 milyon abonesi bulunuyor.

BBC
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