Nestle, Starbucks Ürünlerinin Satışı İçin Servet Ödedi

Nestle ve dünyanın en büyük kahve zincirlerinden olan Starbucks arasında 7,15 milyar dolar değerinde ortaklık anlaşması imzalandı. İsviçre merkezli gıda devi Nestle, bu anlaşmayla Starbucks ürünlerini Starbucks mağazaları dışında pazarlama hakkı kazanmış olacak. Bunun yanı sıra, Starbucks bünyesindeki 500 personel de Nestle kadrosuna transfer olacak.

7,15 MİLYAR DOLAR ÖN ÖDEME YAPACAK

Anlaşmaya göre, Nestle, yıllık satışları 2 milyar dolar değerinde olan ABD merkezli Starbucks'a nakit olarak 7,15 milyar dolar ön ödeme yapacak. Nestle, anlaşmanın, şirketin hisse başına karına ve 2019 itibarıyla gerçekleşecek organik büyüme hedeflerine olumlu bir katkı yapmasını bekliyor.

20 MİLYAR DOLAR GELİR GETİRMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Starbuck tarafından yapılan açıklamada, anlaşma ile elde edilen kazancın hisse geri satın alımlarını hızlandırmada kullanılacağı belirtildi. Şirket, geri alımlar ve temettü ödemeleri vasıtasıyla 2020 mali yılının sonuna dek yaklaşık 20 milyar dolar seviyesinde gelir getirmeyi öngörüyor.

Starbcuks CEO'su Kevin Johnson, konuya ilişkin bir açıklama yaparak, "Küresel kahve ittifaklı Starbucks deneyimini Nestle'nin dünya çapındaki erişimi ve itibarıyla milyonlarca eve taşıyacak." dedi.

Starbucks, 2017'nin son çeyreğinde çay markası Tazo'yu 384 milyon dolara Unilever'a satmıştı.