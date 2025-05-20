Neslihan Teyze kim? Osimhen'e örgü bebek yapan Neslihan Teyze kimdir?

Neslihan Teyze kim? Osimhen'e örgü bebek yapan Neslihan Teyze kimdir?
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Kayseri'nin Kapadokya'ya açılan kapısı olarak bilinen Yeşilhisar ilçesinde yaşayan Neslihan Demir, ördüğü 'Osimhen bebeği' ile gündeme gelmişti. Osimhen bebeği ile bir anda gündem olan Neslihan Teyze, Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği Kayserispor maçını yerinde takip etti. Neslihan Teyze kim? Osimhen'e örgü bebek yapan Neslihan Teyze kimdir?

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan ve ördüğü "Osimhen bebeği" ile gündem olan Neslihan Demir, Galatasaray'ın şampiyonluk maçını tribünden takip etti. Maç sonrası yıldız futbolcu Victor Osimhen ile bir araya gelen Neslihan Teyze, ördüğü bebeği hediye ederken, Osimhen de formasını ve torunlarına forma sözü vererek bu özel anı ölümsüzleştirdi. Neslihan Teyze kim? Osimhen'e örgü bebek yapan Neslihan Teyze kimdir?

OSİMHEN'E ÖRGÜ BEBEK YAPAN NESLİHAN TEYZE KİMDİR?

Neslihan Teyze şampiyonluk maçının ardından Osimhen ile bir araya geldi. Neslihan Teyze, Osimhen'e ördüğü bebeklerden birini verdi. Öte yandan Osimhen formasını Kayseri'den gelen Neslihan teyzeye hediye etti. Ayrıca tüm torunlarına da forma göndereceğini iletti.

Neslihan Teyze kim? Osimhen'e örgü bebek yapan Neslihan Teyze kimdir?

Osimhen ile görüşmesini anlatan Neslihan Teyze, 'Osimhen hediyemi beğendi. 'Çok güzelmiş' dedi. Güldü ve beni sarılıp kucakladı. İmzalı formasını hediye etti. 'Ben seni çok seviyorum, kalmanı istiyorum, gerekirse tavuklarımı satarım sana destek çıkarım' dedim.' ifadelerini kullandı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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