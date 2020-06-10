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Nenad Bjelica'nın F.Bahçe umutları tükeniyor: En son 1 ay önce görüştük, ilerleyen bir durum yok

Fenerbahçe'nin Tahir Karapınar ismini açıklamasının ardından gündemdeki hoca adaylarından Nenad Bjelica ülkesinde açıklamalarda bulundu. Kendisine teklif yapan tek kulübün F.Bahçe olmadığını söyleyen Bjelica, sarı-lacivertliler ile en son 1 ay önce görüştüklerini ve hangi takıma gideceğinin belli olmadığını ifade etti.

Nenad Bjelica'nın F.Bahçe umutları tükeniyor: En son 1 ay önce görüştük, ilerleyen bir durum yok
10.06.2020 16:17 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:22

Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından Nenad Bjelica, sarı-lacivertlilerin sezon sonunda kadar Tahir Karapınar'ı takımın başına getirmesinin ardından Hırvat basınına açıklamalarda bulundu. Çok fazla teklif aldığını söyleyen Bjelica, sarı lacivertlilerle ise görüşmelerde ilerleyemediklerini söyledi.

"1 AYDIR HABER ALAMADIM"

Hırvat teknik adam açıklamasında, "Türk basınında neredeyse 1 aydır çok fazla haber çıkıyor. Şimdiye kadar birçok isim yazdılar. Şu anda neyin doğru neyin yanlış olduğunu ben de bilmiyorum. Onlardan 1 aydır haber alamadım. Son temasımızı 1 ay önce yapmıştık, ilerleyen bir durum yok. O zaman ortada bir anlaşma yoktu. Birçok yerden telefon alıyorum ama nereye gideceğim belli değil. Şunu net olarak söyleyebilirim ki, Fenerbahçe benimle ilgilenen tek kulüp değil" dedi.

"FENERBAHÇE HARİKA BİR KULÜP"

Kendisine teklifler sorulurken, "Benimle ilgilenen takımları söyleyemem. Ama 5 büyük ligde yer almak istiyorum. Stadyumun dolu olduğu, futboldan zevk alınan ve iyi bir atmosferin olduğu yere gitmek istiyorum. Ama Fenerbahçe de harika bir kulüp, bunu söyleyebilirim. Benim için güzel bir meydan okuma olurdu. Ama dediğim gibi büyük bir lig olmazsa böyle bir takımda başka bir lig de olabilir" açıklamasını yaptı.

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Şu an buradasınız: Nenad Bjelica'nın F.Bahçe umutları tükeniyor: En son 1 ay önce görüştük, ilerleyen bir durum yok - Spor
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