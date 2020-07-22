Nenad Bjelica, Fenerbahçe'den gelen teklifi ailevi nedenden dolayı reddettiğini açıkladı Fenerbahçe'nin takımın başına getirmeyi planladığı Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica, finansal açıdan teklifin iyi olmasına rağmen ailesine vakit ayıramayacağından dolayı sarı lacivertlileri reddettiğini söyledi.

Fenerbahçe'de yeni sezon için teknik direktör adayları arasında bulunan Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica, sarı lacivertli kulübü neden reddettiğini dile getirdi.

İspanyol basınında yer alan Real Betis ile anlaştığı yönündeki haberlere de açıklık getiren Bjelica, Fenerbahçe ile ilgili de "Real Betis ile resmi müzakerelerde hiç bulunmadım. Sadece İspanyol basınında ismim anıldı ancak masaya hiç oturmadım. Resmi görüşmeyi şimdiye dek sadece Fenerbahçe ile yaptım. Evet, onlardan bir teklif aldım ancak kabul etmedim. Dürüst olmak gerekirse ailemle çok az ilgilenecektim. Finansal olarak Dinamo Zagreb'den kazandığım miktarın çok daha fazlasını kazanacaktım ancak teklifi kabul etmedim" ifadelerini kullandı.

DINAMO ZAGREB İLE 3 KUPA KAZANDI

2018 yılında başına geçtiği Dinamo Zagreb'ten bu yılın nisan ayında ayrılan 48 yaşındaki teknik adam, kulübüyle 2 Hırvatistan Ligi, 1 kez de Hırvatistan Kupası kazandı.