SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Nefes Kesen Maçta Tur Chelsea'nin - Spor
UEFA Şampiyonlar Ligi, Stamford Bridge, Chelsea, Spor

Nefes Kesen Maçta Tur Chelsea'nin

2008-09 UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde iki İngiliz ekip Liverpool ile Chelsea karşılaştı. İlk maçı deplasmanda Anfield'da 3-1 kazanan Chelsea, Stamford Bridge'deki ikinci maçta ilk yarıda iki gole engel olamadı. İkinci yarıda müthiş bir çıkış gösteren Maviler, skoru bir anda 3-2'ye çevirdi. Liverpool, skoru 4-3'e çevirmesine rağmen son sözü Frank Lampard söyledi ve 4-4'lük muhteşem maç Chelsea'nın yarı final vizesi almasıyla sona erdi.

14.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:32

2008-09 UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde iki İngiliz ekip Liverpool ile Chelsea karşılaştı. İlk maçı deplasmanda Anfield'da 3-1 kazanan Chelsea, Stamford Bridge'deki ikinci maçta ilk yarıda iki gole engel olamadı. İkinci yarıda müthiş bir çıkış gösteren Maviler, skoru bir anda 3-2'ye çevirdi. Liverpool, skoru 4-3'e çevirmesine rağmen son sözü Frank Lampard söyledi ve 4-4'lük muhteşem maç Chelsea'nın yarı final vizesi almasıyla sona erdi.

Nefes Kesen Maçta Tur Chelsea'nin
Kaynak: Dugout

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'dan çarpıcı Sergen Yalçın sözleri Spor
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'dan çarpıcı Sergen Yalçın sözleri
Falcao'dan büyük fedakarlık! Albayrak'ın talebini kabul etti Spor
Falcao'dan büyük fedakarlık! Albayrak'ın talebini kabul etti
Futbolu bırakacak olan Emre, kaptan olması gereken ismi belirledi Spor
Futbolu bırakacak olan Emre, kaptan olması gereken ismi belirledi
Neymar'ın annesi şaşkın! Yeni aşkının eski sevgililerinin erkek olduğu ortaya çıktı Spor
Neymar'ın annesi şaşkın! Yeni aşkının eski sevgililerinin erkek olduğu ortaya çıktı
Yılmaz Vural'dan sürpriz F.Bahçe sözleri: Her cevap can acıtır Spor
Yılmaz Vural'dan sürpriz F.Bahçe sözleri: Her cevap can acıtır
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı Spor
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı
Acun Ilıcalı: Final Four, hayatımda gördüğüm en aptalca şey
Acun Ilıcalı: Final Four, hayatımda gördüğüm en aptalca şey
Galatasaray, sadece Ömer Bayram'ın maaşına zam yapacak
Galatasaray, sadece Ömer Bayram'ın maaşına zam yapacak
Usain Bolt'un sosyal mesafe paylaşımı, sosyal medyada binlerce beğeni aldı
Usain Bolt'un sosyal mesafe paylaşımı, sosyal medyada binlerce beğeni aldı
Emre Mor'dan 'kaçtı' iddialarına tepki: Ailemle olmak için Danimarka'dayım
Emre Mor'dan "kaçtı" iddialarına tepki: Ailemle olmak için Danimarka'dayım
İspanyol devleri Mustafa Kapı için sıraya girdi!
İspanyol devleri Mustafa Kapı için sıraya girdi!
Manchester United, Harry Kane için 230 milyon euroyu gözden çıkardı
Manchester United, Harry Kane için 230 milyon euroyu gözden çıkardı
Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi
Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi
Martinez'in sevgilisi, yaptığı güneş banyosuyla takipçilerini mest etti
Martinez'in sevgilisi, yaptığı güneş banyosuyla takipçilerini mest etti
Fitness modeli Amanda Lee, paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor
Fitness modeli Amanda Lee, paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor
F.Bahçe'nin eski yengesi, Siri küfredince neye uğradığını şaşırdı
F.Bahçe'nin eski yengesi, Siri küfredince neye uğradığını şaşırdı
Kulüpler Birliği'nden zarar açıklaması: Yayıncı kuruluş ödeme yapmadı, kulüpler yüzde 30 zararda
Kulüpler Birliği'nden zarar açıklaması: Yayıncı kuruluş ödeme yapmadı, kulüpler yüzde 30 zararda
Hannover 96 Teknik Direktörü Kenan Koçak'tan Fenerbahçe sözleri
Hannover 96 Teknik Direktörü Kenan Koçak'tan Fenerbahçe sözleri
Karl-Anthony Towns'un annesi, koronavirüsten hayatını kaybetti
Karl-Anthony Towns'un annesi, koronavirüsten hayatını kaybetti
Mbaye Diagne'den transfer itirafı: Çin'e transfer olacaktım koronavirüs nedeniyle olmadı
Mbaye Diagne'den transfer itirafı: Çin'e transfer olacaktım koronavirüs nedeniyle olmadı
Galatasaray'dan Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun mesajı
Galatasaray'dan Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun mesajı
Galatasaray, Balotelli'nin menajeri Mino Raiola ile görüşüyor
Galatasaray, Balotelli'nin menajeri Mino Raiola ile görüşüyor
Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu İlker Üçer, koronavirüsü yendi
Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu İlker Üçer, koronavirüsü yendi
Drogba, özel hastanesini koronavirüs merkezi olarak devletin hizmetine sundu
Drogba, özel hastanesini koronavirüs merkezi olarak devletin hizmetine sundu
NFL oyuncusu Dak Prescott, yasağa rağmen evinde 30 kişilik parti verdi
NFL oyuncusu Dak Prescott, yasağa rağmen evinde 30 kişilik parti verdi
Tugay Kerimoğlu: 1999 yılında Fenerbahçe'den teklif almıştım
Tugay Kerimoğlu: 1999 yılında Fenerbahçe'den teklif almıştım
Rakitic'ten Barcelona'ya ayrılık tepkisi: Ben patates torbası değilim
Rakitic'ten Barcelona'ya ayrılık tepkisi: Ben patates torbası değilim
Unai Emery'ye eski sevgilisinden çarpıcı suçlama: Bana cadı olduğumu söyledi
Unai Emery'ye eski sevgilisinden çarpıcı suçlama: Bana cadı olduğumu söyledi
FIFA Yasal Direktörü Emilio Garcia Silvero: Transfer piyasası 1 Temmuz'da açılmayacak
FIFA Yasal Direktörü Emilio Garcia Silvero: Transfer piyasası 1 Temmuz'da açılmayacak
Brescia Başkanı Massimo Cellino: Lig devam ederse sahaya çıkmayız
Brescia Başkanı Massimo Cellino: Lig devam ederse sahaya çıkmayız
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Saruhan Oluç Lütfü Türkkan Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Sezen Aksu Levent Dörter Recep Tayyip Erdoğan
Spor Ali Koç Fatih Terim Bülent Uygun Dorukhan Toköz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan Kadın İstifa Instagram
Şu an buradasınız: Nefes Kesen Maçta Tur Chelsea'nin - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.4.2020 15:04:46. #1.14#
title