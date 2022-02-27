Nefes kesen maç! İki kez geriye düşen Galatasaray, Rizespor'u devirmesini bildi

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 27. haftasında Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-2 kazandı.

VAN AANHOLT DUBLE YAPTI

Karşılaşmaya etkili başlayan Çaykur Rizespor, 8. dakikada Gedson Fernandes'in müthiş frikik golüyle öne geçti. Sarı-kırmızılılarda ise sahneye 40. dakikada Van Aanholt çıktı ve skora dengeyi getirdi. İlk yarı 1-1 sona ererken Karadeniz ekibi 2. yarıya adeta golle başladı. Tyler Boyd 49. dakikada takımını öne geçiren golü attı. Bu dakikadan itibaren rakip kalede baskısını artıran Galatasaray 70. dakikada Babel(p) ve 87. dakikada Van Aanholt'un golleriyle öne geçerken 90+8. dakikada Gomis sahneye çıktı ve skoru belirledi. Mücadeleyi Galatasaray 4-2 kazandı ve galibiyete uzanan taraf oldu.