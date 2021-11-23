Nefes kesen derbide tarihi hatanın eşiğinden dönüldü! Fenerbahçe az kalsın hükmen mağlup olacaktı
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Son dakikalarda büyük bir zafere imza atan sarı-lacivertliler, dev derbiyi hükmen kaybetmenin eşiğinden döndü. İki oyuncu değiştiren teknik direktör Vitor Pereira, son dakikalarda 4 oyuncu daha değiştirmek istedi. Son anda fark edilen durum sonrası oyuna girmek için hazırlanan Pelkas yeniden kulübeye gönderildi.
Süper Lig'de nefes kesen derbiyi Fenerbahçe, 90+4. dakikada Miguel Crespo'nun ayağından bulduğu golle 2-1 kazandı. Maç boyunca sarf ettikleri müthiş eforu galibiyetle taçlandıran sarı-lacivertliler, karşılaşmada tarihi bir hatanın eşiğinden döndü.
HATADAN SON ANDA DÖNÜLDÜ
A Spor'da yer alan habere göre; Derbide durum 1-1 iken teknik direktör Vitor Pereira ve ekibi 4 oyuncu değiştirmek istedi. Daha önce 2 oyuncu değiştiren Fenerbahçe'de teknik direktör Pereira değişiklik yaptığını unuttu. Durum son anda fark edilirken Pelkas tekrar kulübeye geri çağrıldı ve oyuna dahil edilmedi.
Haberler.com - Spor Haberleri
Haberi Kaydet