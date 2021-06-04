Hırsızlar Neymar'ı darp edip ayakkabılarını çaldı! O anlar saniye saniye kamerada

Neymar, Brezilya Milli Takımı'nda eşi benzeri görülmeyen bir olayla karşılaştı. Ekvador ile oynanacak mücadele öncesi kalacakları otele varan ve takım otobüsünden inen Neymar'ın üzerine iki taraftar atladı ve Neymar'ın ayakkabısını çaldı. O anlar da orada bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte o görüntüler.