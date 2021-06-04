Hırsızlar Neymar'ı darp edip ayakkabılarını çaldı! O anlar saniye saniye kamerada
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Hırsızlar Neymar'ı darp edip ayakkabılarını çaldı! O anlar saniye saniye kamerada

Haberler.com - Haberler | Spor

Neymar, Brezilya Milli Takımı'nda eşi benzeri görülmeyen bir olayla karşılaştı. Ekvador ile oynanacak mücadele öncesi kalacakları otele varan ve takım otobüsünden inen Neymar'ın üzerine iki taraftar atladı ve Neymar'ın ayakkabısını çaldı. O anlar da orada bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte o görüntüler.

Brezilya'nın süper yıldız Neymar, Milli Takımı'a gittiğine gideceğine pişman oldu. Ekvador ile oynanacak maç öncesi kalacakları otele varan Brezilya Milli Takımını otel çevresinde birçok taraftar bekliyordu.

ÜZERİNE ATLADILAR

O esnada iki taraftar, otobüsten inen Neymar'ın üzerine atladı ve yıldız futbolcuyu yere devirdi. Neymar'ın yere devrildiği ve ayakkabısının çalındığı o anlar orada bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hırsızlar Neymar'ı darp edip ayakkabılarını çaldı! O anlar saniye saniye kamerada
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Hırsızlar Neymar'ı darp edip ayakkabılarını çaldı! O anlar saniye saniye kamerada - Haberler Spor
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