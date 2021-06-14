Aman hocam! 68 yaşındaki evli teknik direktör Yılmaz Vural, dansözü dudağından öptü
Yılmaz Vural, yaz sezonunu eşiyle Alaçatı'da geçiriyor. Renkli kişiliğiyle tanınan teknik direktör, bir arkadaşının doğum gününde hem şarkı söyledi hem de dansözle oynadı. Gecenin ilerleyen saatlerinde dansöz ile sarmaş dolaş hale gelen deneyimli hoca, dansözün kendisini dudağından öpme hamlesinden sonra geri çekilmedi ve karşılık verdi. Koronayı ağır geçiren hocanın kendisini riske atması sevenlerini tedirgin etti.
Son olarak Erzurumspor'u çalıştıran teknik direktör Yılmaz Vural, bir arkadaşının doğum gününe katıldı. Renkli kişiliğiyle tanınan Vural, geceye yine damga vurdu.
Teknik adam, Alaçatı'daki organizasyonda, dansözle karşılıklı oynayıp, sonra para taktı. Neşeli halleriyle dikkat çeken Vural, gecede kendisine uzatılan mikrofona da geri çevirmeyip, 'Ağlama Değmez Hayat' şarkısına eşlik etti. Eşiyle beraber katılan Vural, bir kadın arkadaşıyla da dans etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise dansöz Vural'a yakınlaşıp dudağından öpmek için hareketlendi. Vural ise kendisini geri çekmeyip karşılık verdi.
YOĞUN BAKIMDA YATTI
Vural, geçtiğimiz aralık ayında koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda kalıp, entübe süreci yaşamıştı. Yılmaz Vural'ın ağır korona sonrasında sağlığını riske atması sevenlerini ve yakınlarını tedirgin etti.