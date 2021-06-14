Aman hocam! 68 yaşındaki evli teknik direktör Yılmaz Vural, dansözü dudağından öptü

Yılmaz Vural, yaz sezonunu eşiyle Alaçatı'da geçiriyor. Renkli kişiliğiyle tanınan teknik direktör, bir arkadaşının doğum gününde hem şarkı söyledi hem de dansözle oynadı. Gecenin ilerleyen saatlerinde dansöz ile sarmaş dolaş hale gelen deneyimli hoca, dansözün kendisini dudağından öpme hamlesinden sonra geri çekilmedi ve karşılık verdi. Koronayı ağır geçiren hocanın kendisini riske atması sevenlerini tedirgin etti.