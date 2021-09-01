Bu nasıl gol Cengiz! Milli futbolcunun Karadağ kalecisini çaresiz bırakan şutuna övgü yağıyor
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Bu nasıl gol Cengiz! Milli futbolcunun Karadağ kalecisini çaresiz bırakan şutuna övgü yağıyor

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında Türkiye, Vodafone Park'ta Karadağ'la karşılaşıyor. Karşılaşmanın 9. dakikasında Cengiz Üner'in müthiş golüyle Milli Takım mücadelede 1-0 öne geçti. Ceza sahası dışından harika bir vuruşla Karadağ kalecisini avlayan Cengiz'in şutu sonrası sosyal medyada yıldız futbolcuya övgü yağdı.

A Milli Takım lider konumda bulunduğu Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Karadağ'la karşılaşıyor. Maça adeta golle başlayan Ay-Yıldızılılar henüz 9. dakikada Ceniz Ünder'in müthiş golüyle 1-0 öne geçti.

GÜNDEMİN ZİRVESİNE OTURDU

Sağ kanatta topu alan Cengiz harika bir driblingle topu rakip ceza sahası önüne kadar sürdü. Daha sonra sol ayağıyla enfes bir şut çeken milli futbolcu kaleciyi çaresiz bıraktı ve 1-0 öne geçtik. Bu golün ardından sosyal medyada Cengiz için övgü dolu paylaşımlar yapıldı. 24 yaşındaki futbolcu kısa sürede gündemin zirvesine oturdu.

Bu nasıl gol Cengiz! Milli futbolcunun Karadağ kalecisini çaresiz bırakan şutuna övgü yağıyor
Bu nasıl gol Cengiz! Milli futbolcunun Karadağ kalecisini çaresiz bırakan şutuna övgü yağıyor
Bu nasıl gol Cengiz! Milli futbolcunun Karadağ kalecisini çaresiz bırakan şutuna övgü yağıyor
Bu nasıl gol Cengiz! Milli futbolcunun Karadağ kalecisini çaresiz bırakan şutuna övgü yağıyor
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Vodafone Park'ta fark 1'e indi! Türkiye'nin Karadağ karşısında üstünlüğü devam ediyor
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