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Ne yapsa olmuyor! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si dibe vurdu

Haberler.com - Spor
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Ne yapsa olmuyor! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si dibe vurdu

İngiltere Championship'in 36. haftasında Hull City, sahasında West Bromwich'e 2-0 mağlup oldu. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi, Şota Arveladze yönetiminde 9. lig maçında 5. mağlubiyetini alırken yalnızca 2 kez kazanabildi.

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City kan kaybetmeye devam ediyor. Geçen hafta kazanarak 6 maç sonra hanesine 3 puan yazdıran İngiliz ekibi, bu hafta West Bromwich'e 2-0 mağlup oldu.

Ne yapsa olmuyor! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si dibe vurdu

ŞOTA ARVELADZE'DEN 5. MAĞLUBİYET

West Bromwich Albion'a galibiyeti getiren golleri 17. ve 48. dakikada (penaltı) Karlan Ahearne-Grant kaydetti. Hull City, Acun Ilıcalı kulübü satın aldıktan sonra göreve gelen Şota Arveladze yönetiminde 9. lig maçında 5. mağlubiyetini alırken yalnızca 2 kez galibiyet elde etti.

Haberler.com - Spor

Acun Ilıcalı, Hull City, Spor, Haberler

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