Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var
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Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var

19.03.2021 14:33 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:44
Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var

Haberler.com YouTube kanalında bugün hayatın içinden gelen bir ismi konuk ettik. Ayakkabı boyayarak iş dünyası serüvenini başlatan Gümüşhaneli iş adamı Zekayi Aras, başarılarla dolu yaşamını bizlere anlattı.

Haberler.com YouTube kanalında her gün siyasetten ekonomiye, ekonomiden magazine, magazinden yaşama dair yeni bir konuk ağırlamaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz hayatın içinden gelen bir isim.

İŞ DÜNYASINA ADINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRDI

Gümüşhaneli iş adamı Zekayi Aras, iş hayatındaki yükselişini bizlere anlattı. Ayakkabı boyacılığıyla başladığı iş dünyasına adını altın harflerle yazdıran Aras, şimdilerde 5 yıldızlı bir otelin sahibi. Birçok ticari faaliyet yürüten Aras, 100'ün üstünde de istihdam sağlıyor.

İşte sıfırdan başlayan Zekayi Aras'ın başarı dolu hayatının sırrı.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 14:44:46. #1.15#
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