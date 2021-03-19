Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var

Haberler.com YouTube kanalında bugün hayatın içinden gelen bir ismi konuk ettik. Ayakkabı boyayarak iş dünyası serüvenini başlatan Gümüşhaneli iş adamı Zekayi Aras, başarılarla dolu yaşamını bizlere anlattı.