Ne Katar ne de Arap takımı! Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'i isteyen dünya devinin ismini verdi
Yorumcu Rıdvan Dilmen, konuk olduğu YouTube programında Mesut Özil'le ilgili bilinmeyen detayları anlattı. Rıdvan Dilmen, Mesut'a Katar'dan değil, dünya devi Barcelona'dan teklif geldiğini ifade etti.
Mesut Özil'le yakın ilişkisi olan TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, yıldız futbolcuya Barcelona'dan teklif geldiğini açıkladı. Dilmen, tecrübeli oyuncunun ise futbolu Fenerbahçe'de bırakmak istediğini söyledi.
İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları:
"Barcelona, Mesut Özil'i transfer etmek istiyor. Orada biraz transfer problemi var. Maddi problemler var. Yönetici Abidal'in Mesut'u aradığını biliyorum, yanındaydım zaten.
Barcelona'nın düşündüğü bir oyuncuyu biz oynatamadık bugüne kadar, verim alamadık. Katar diyorlar ya asla gitmedi transfer görüşmesine. Bir tane ciddi isteyen kulüp oldu, o da Barcelona.
Burası Fenerbahçe. Mesut Özil de çok önemli bir değer. Oynaması da lazım ama Mesut da hayata şöyle bakıyor, benim de çok hoşuma gidiyor. Fenerbahçe'yi o kadar çok seviyor ki... Sevmeli de biz çok büyük bir kulübüz. Mesut'un da 30'lu yaşları geçti artık. Geldiği kulüp de Fenerbahçe. Emin olun Real Madrid'ler, Arsenal'ler falan var ama burayı aynı kapasitede görüyor.
Mesela ben diyorum ki: iyi bir transfer teklifi... 'Aman hocam, sakın' diyor. 'Ben futbolu Fenerbahçe'de bırakmak istiyorum' diyor. Onun için Mesut da bu kulübün, formanın kıymetini bilecek."
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