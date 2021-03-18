Ne dolar ne de altın! Ünlü ekonomist bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracını açıkladı
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Ne dolar ne de altın! Ünlü ekonomist bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracını açıkladı

18.03.2021 10:02 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:14
Ne dolar ne de altın! Ünlü ekonomist bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracını açıkladı

Haberler.com YouTube kanalında yayınlanan 'Gündem Haber' programına konuk olan Altın ve Finans Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılar için çok önemli bilgiler verdi. Memiş, 2021'de en çok kazandırmasını beklediği yatırım aracını açıkladı.

2020 yılı yatırım araçları için rekorlar yılı oldu. 2020 Ocak'ta 300 lira olan gram altın 540 lirayla rekor kırdıktan sonra yılı 450 lira seviyelerinden kapattı. 2020 0cak'ta 5,90 olan dolar, 8,58 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördükten sonra yılı 7,40 seviyesinden tamamladı. 2020 Ocak'ta 3,40 seviyesinde olan gümüş ise 7,13 seviyesine kadar yükseldi. Gümüş yılı 6,30 seviyelerinden kapattı. Böylece 2020 yılında en çok kazandıran ve yatırımcıların dikkatini çeken emtia gümüş oldu.

2021'DE EN ÇOK KAZANDIRACAK YATIRIM ARACI HANGİSİ OLACAK?

Haberler.com YouTube kanalında yayınlanan 'Gündem Haber' programına konuk olan Altın ve Finans Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırım tercihi konusunda kafası karışık olanlara önemli bilgiler verdi. "Bu yıl neye yatırım yapsam" diye düşünenlerin kafasındaki soru işaretlerini gideren Memiş, piyasalara ilişkin yol gösterici açıklamalarda bulundu. Memiş 2021 yılında en çok kazandırmasını beklediği yatırım aracını açıkladı.

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