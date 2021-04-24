NBA'in süper yıldızı Kyrie Irving, Müslüman olduğunu ve oruç tuttuğunu duyurdu
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NBA'in süper yıldızı Kyrie Irving, Müslüman olduğunu ve oruç tuttuğunu duyurdu

Haberler.com - Haberler | Spor

Eski NBA yıldızı Stephen Jackson'dan sonra Kyrie Irving de artık Müslüman olduğunu ve Ramazan'da oruç tuttuğunu açıkladı. Takımının Boston Celtics'i 109-104 yendiği maçın ardından Irving, "Evet ben de Ramazan ayının bir parçasıyım Müslüman kardeşlerim. Söylemek istediklerim bunlar. Allah'a karşı hizmetimi adamaya devam ediyorum" dedi.

NBA takımlarından Brooklyn Nets forması giyen süper yıldız Kyrie Irving, Müslüman olduğu ve oruç tuttuğu iddialarını doğruladı. Takımının Boston Celtics'i 109-104 yendiği maçın ardından yaptığı konuşmada Irving, oruç ibadetini Allah'a adayarak kutsanmış hissettiğini ifade etti.

NBA'in süper yıldızı Kyrie Irving, Müslüman olduğunu ve oruç tuttuğunu duyurdu

İşte Irving'in açıklamaları:

"ÇOK SAYIDA SORU VAR"

"Bunu oyuna getirmek istemiyorum ama insanların çok sayıda soruları var. Evet, ben de Ramazan ayının bir parçasıyım Müslüman kardeşlerim. Söylemek istediklerim bunlar. Allah'a karşı hizmetimi adamaya devam ediyorum.

"KUTSANMIŞ VE MİNNETTAR HİSSEDİYORUM"

Müslüman topluluğunun bir parçası olmaktan ve doğru şeyler yapıyor olmaktan mutluyum. Oruç da bunun bir parçası. Gerçekten kutsanmış ve minnettar hissediyorum bunun bir parçası olduğum için."

NBA'in süper yıldızı Kyrie Irving, Müslüman olduğunu ve oruç tuttuğunu duyurdu
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