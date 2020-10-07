NBA fikstür: NBA finali 2020 ne zaman? LeBron James kaç sayı attı? NBA final serisi

NBA playoff turunun tamamlanmasının ardından, konferans finalleri de bitiren takımlar finallere gitti. Lakers ve Healt takımlarının kıyasıya mücadele ettiği NBA finalinde toplamda 7 maç gerçekleştirilecek. 7 maçın 4'ü oynandı ve Lakers 3-0 önde görünüyor. İşte, NBA final serisi maçları...

Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Lakers - Heat karşılaşması devam ediyor. Peki, NBA finali ne zaman bitiyor? NBA mücadelelerine yine LeBron James damga vurdu. Son karşılaşmada en skorer oyuncu oldu. NBA fikstür tablosu haberimizde.

NBA FİNALİ 2020 NE ZAMAN?

Konferans finallerini de tammalayan takımlardam Lakers ve Healt final turunda ter döküyor. 1 Ekim, 3 Ekim 5 Ekim ve 7 Ekim'de gerçekleşen maç sonuçlarına göre Lakers 3-1 önde görünüyor. Final serisinin son maçı ise 14 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

1. Maç - Lakers 116 - 98 Heat

2. Maç - Lakers 124 - 114 Heat

3. Maç - Lakers 104 - 115 Heat

4. Maç - Lakers 102 - 96 Heat

NBA PLAYOFF SONUÇLARI

Birinci Playoff turunda 3 karşılaşma gerçekleştirildi.Thunder - Rockets karşılaşması 104-100 olarak Thunder'ın galibiyeti ile sonuçlandı.Nuggets - Jazz karşılaşması 80 - 78 olarak Nuggets'ın galibiyeti ile sonuçlandı.Rockets - Thunder karşılaşması ise 104 - 102 olacak şekilde Rockets'ın galibiyeti ile sonuçlandı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Los Angeles Lakers ise Houston Rockets'ı 119-96 yenerek seriyi 4-1 kazandı ve Batı Konferansı finaline yükseldi.

NBA KONFERANS FİNALLERİ

Türkiye saati ile gece saatlerine denk gelen karşılaşmalar:

Celtics 114 - 117 Heat 1. Maç

Celtics 101 - 106 Heat 2. Maç

Celtics 117 - 106 Heat 3. Maç

Celtics 109 - 112 Heat 4. Maç

Celtics 121 - 108 Heat 5. Maç

Lakers 126 - 114 Nuggets 1. Maç

Lakers 105 - 103 Nuggets 2. Maç

Lakers 106 - 114 Nuggets 3. Maç

Lakers 114 - 108 Nuggets 4. Maç

Lakers 117 - 107 Nuggets

Celtics 113 - 125 Heat

NBA FİNAL MAÇLARI

1. Maç - Lakers 116 - 98 Heat

2. Maç - Lakers 124 - 114 Heat

3. Maç - Lakers 104 - 115 Heat

4. Maç - Lakers 102 - 96 Heat

5. Maç - Lakers - Heat - 10 Ekim Cumartesi

6. Maç - Lakers - Heat 12 Ekim Pazartesi

7. Maç - Lakers - Heat 14 Ekim Çarşamba

LEBRON JAMES KAÇ SAYI ATTI?

Los Angeles Lakers ile Miami Heat, NBA Finalleri 4. maçında 7 Ekim'de karşı karşıya geldi. Los Angeles ekibi, süperyıldızları Anthony Davis ve LeBron James'in öne çıkan performanslarıyla maçı 102-96 kazanarak seride durumu 3-1'e getirdi.

Los Angeles Lakers'ta 39 dakika sahada kalan LeBron James, 28 sayı – 12 ribaund – 8 asist ile karşılaşmanın en skorer ismi olurken Anthony Davis de 22 sayı – 9 ribaund – 4 asist – 4 blok ile oynayarak galibiyete çok önemli katkıda bulundu.