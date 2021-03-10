NBA'de ırkçılık skandalı! Canlı yayında Yahudileri aşağıladı
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NBA'de ırkçılık skandalı! Canlı yayında Yahudileri aşağıladı

10.03.2021 17:37 | Son Güncelleme: 10.03.2021 18:04

NBA'de Miami Heat forması giyen basketbolcu Meyers Leonard, büyük bir skandala imza attı. Video oyun oynarken canlı yayın açan Leonard, Yahudileri aşağılayan bir kelime kullandı. Yaşanan olay sonrasında Miami Heat, yaptığı açıklamada Leonard'ın süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

NBA'de geçen sezon final oynayan Miami Heat'ı ABD'li uzunu Meyers Leonard, Call of Duty oynadığı sırada açtığı canlı yayında Yahudi karşıtı bir kelime kullandı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan bu durum sonrasında NBA soruşturma başlattı. Miami Heat, yaptığı açıklamada Leonard'ın süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını ve soruşturma süresince NBA ile ortaklaşa çalışacağını duyurdu.

ÖZÜR DİLEDİ

Bu olayların ardından sosyal medyadan bir açıklama yapan Meyers Leonard, özür diledi.

Meyers Leonard şu ifadeleri kullandı:

"Kullandığım kelime için çok üzgünüm. O sırada bu kelimenin anlamını tam bilmiyordum. Bu konudaki cahilliğim, Yahudileri aşağılamak için kullanılan bu kelimeyi kullanmam için bir bahane değil. Tamamen benim hatam. Ben böyle bir insan değilim. Takım arkadaşlarımdan, koçlarımdan, Miami Heat yönetiminden, kulüp bünyesinde çalışan herkesten, NBA'den ve bütün Yahudilerden özür dilerim. Bu olay sonrasında daha iyi bir insan olup hatamı telafi etmek için her şeyi yapacağıma söz veriyorum."

NBA'de ırkçılık skandalı! Canlı yayında Yahudileri aşağıladı
NBA'de ırkçılık skandalı! Canlı yayında Yahudileri aşağıladı
Haber Yorumları (9)
VANLİ HALİT: Hergun müslümanlara ırkçılık yapan özellikle sevgili peygamberimizin utanmadan karikatürünü yapan kişilere neden böyle tepkiler verilmiyor topunuzun Allah belasını versin
Cevap Yaz 1 6 Yayından Kaldır
BIRAK BU İŞLERİ: Bu hareket musluman kesimine olsaydı full kadro giyerdi
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MÜLTECİ OLMUŞLAR: amerikan halkı amerikan rüyasıyla uyuyor uyutuluyor koca bir halk mülteci olmuş haberi yok amerikanın gerçek sahipleri kurucuları siyonist yahudi lerdir sen bittin oğlum senin fişini yakında çekerler yaa böyle yalvartarak özür diletirler rezillik bu olsa gerek
Cevap Yaz 2 12 Yayından Kaldır
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