NBA'de ırkçılık skandalı! Canlı yayında Yahudileri aşağıladı

NBA'de geçen sezon final oynayan Miami Heat'ı ABD'li uzunu Meyers Leonard, Call of Duty oynadığı sırada açtığı canlı yayında Yahudi karşıtı bir kelime kullandı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan bu durum sonrasında NBA soruşturma başlattı. Miami Heat, yaptığı açıklamada Leonard'ın süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını ve soruşturma süresince NBA ile ortaklaşa çalışacağını duyurdu.

ÖZÜR DİLEDİ

Bu olayların ardından sosyal medyadan bir açıklama yapan Meyers Leonard, özür diledi.

Meyers Leonard şu ifadeleri kullandı:

"Kullandığım kelime için çok üzgünüm. O sırada bu kelimenin anlamını tam bilmiyordum. Bu konudaki cahilliğim, Yahudileri aşağılamak için kullanılan bu kelimeyi kullanmam için bir bahane değil. Tamamen benim hatam. Ben böyle bir insan değilim. Takım arkadaşlarımdan, koçlarımdan, Miami Heat yönetiminden, kulüp bünyesinde çalışan herkesten, NBA'den ve bütün Yahudilerden özür dilerim. Bu olay sonrasında daha iyi bir insan olup hatamı telafi etmek için her şeyi yapacağıma söz veriyorum."