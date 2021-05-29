NBA'de Celtics, Tatum'un 50 sayısıyla serideki ilk galibiyetini aldı
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NBA'de Celtics, Tatum'un 50 sayısıyla serideki ilk galibiyetini aldı

NBA'de Celtics, Tatum'un 50 sayısıyla serideki ilk galibiyetini aldı
Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge - Haberler | Spor

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Boston Celtics, Jayson Tatum'un 50 sayı attığı müsabakada Brooklyn Nets'i 125-119 yenerek serideki ilk galibiyetini aldı ve durumu 2-1'e getirdi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Boston Celtics, Jayson Tatum'un 50 sayı attığı müsabakada Brooklyn Nets'i 125-119 yenerek serideki ilk galibiyetini aldı ve durumu 2-1'e getirdi.

NBA'e 3 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'ndaki eşleşmede Celtics'i, Nets karşısında galibiyete taşıyan Tatum, attığı 50 sayı ile play-off kariyer rekoru kırdı. Marcus Smart ise 23 sayı üreterek galibiyete katkı sağlayan isimlerden oldu.

Nets'te James Harden'ın 41, Kevin Durant'ın 39 sayısı takımlarını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.

Doncic'in etkili performansına rağmen Mavericks, Clippers'a kaybetti

Batı Konferansı'ndaki eşleşmede Luka Doncic'in 44 sayısına rağmen Dallas Mavericks, sahasında Los Angeles Clippers'a 118-108 yenilerek seride ilk mağlubiyetini aldı ve durum 2-1'e geldi.

Play-off kariyerinde 9. maçında 300 sayı atma başarısını gösteren Doncic, NBA tarihinde bu istatistiğe ulaşan 3. oyuncu oldu. Michael Jordan ve Kareem Abdul-Jabbar 325'er sayı atarak bu başarıyı gösteren diğer oyuncular olmuşlardı.

Sonuçlar

Boston Celtics-Brooklyn Nets: 125-119 (1-2)

Atlanta Hawks-New York Knicks: 105-94 (2-1)

Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers: 108-118 (2-1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge

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