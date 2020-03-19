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Adam Silver, Spor

NBA Başkanı Adam Silver'dan erteleme açıklaması

NBA Başkanı Adam Silver, korona virüs salgını nedeniyle ertelenen müsabakaların ne zaman başlayacağıyla ilgili olarak şu an bir tahminlerinin olmadığını ve sağlık yetkililerin açıklamalarına göre planlama yapacaklarını söyledi.

19.03.2020 11:35 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:36
NBA Başkanı Adam Silver'dan erteleme açıklaması

NBA Başkanı Adam Silver, korona virüs salgını nedeniyle ertelenen müsabakaların ne zaman başlayacağıyla ilgili olarak şu an bir tahminlerinin olmadığını ve sağlık yetkililerin açıklamalarına göre planlama yapacaklarını söyledi.

NBA Başkanı Adam Silver, korona virüs nedeniyle ertelenen liglerin ne zaman başlayacağıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. ABD basınına konuşan Silver, ligin ne zaman devam edeceğini bilmediğini ifade ederek, "Doğal olarak iyimser bir yaklaşım var. Bu, sezonun en azından bir kısmını kurtarabilir diye umuyorum. Ancak sağlık yetkililerin açıklamalarına göre planlamamızı yapacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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