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Dünya Şampiyonası, Tokyo, Spor, Haber

Nazlı Savranbaşı koronavirüs yüzünden tarihi şansı kaçıracak

ALMANYA'da geçen yıl yapılan Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda henüz 15 yaşını doldurmadan Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde eden Nazlı Savranbaşı, dünyayı saran koronavirüs salgını yüzünden ülkemizi olimpiyatta temsil eden en genç sporcu olma fırsatını kaçıracak.

26.04.2020 12:37 | Son Güncelleme: 26.04.2020 12:37
Nazlı Savranbaşı koronavirüs yüzünden tarihi şansı kaçıracak

ALMANYA'da geçen yıl yapılan Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda henüz 15 yaşını doldurmadan Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde eden Nazlı Savranbaşı, dünyayı saran koronavirüs salgını yüzünden ülkemizi olimpiyatta temsil eden en genç sporcu olma fırsatını kaçıracak. Stuttgart'taki şampiyonada 6 Ekim 2019 tarihinde genel tasnifte kariyerinin ilk olimpiyat kotasını alan 9 Ekim 2003 doğumlu İzmirli sporcu, Göksu Üçtaş Şanlı ve Tutya Yılmaz'dan sonra tarihimizde olimpiyatlara gidecek üçüncü kadın sporcu olmayı başardı.

Tarihte olimpiyatlarda mücadele eden en genç Türk sporcu olmaya hazırlanan Nazlı, bu yaz yapılması planlanan Tokyo Oylimpiyatları'nın koronavirüs salgını yüzünden 2021'e ertelenmesiyle bu şansı kaçırdı. Daha önce ülkemizden olimpiyatlara giden en genç sporcu 2016 Rio Olimpiyatları'nda yarışan 4 Haziran 1999 doğumlu Tutya Yılmaz olurken, olimpiyata 16 yaşında, kendisi gibi cimnastikçi Tutya'dan 4 ay daha küçük gitmeye hazırlanan Nazlı, oyunların 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'den 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'e ertelenmesiyle 17 yaşında Tokyo'da boy gösterecek.


Kaynak: DHA

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