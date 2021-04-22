Nazilli'de Mesut Toros'la şampiyonluk umutları yeşerdi
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Nazilli'de Mesut Toros'la şampiyonluk umutları yeşerdi

Nazilli'de Mesut Toros'la şampiyonluk umutları yeşerdi
Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK - Haberler | Spor

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Karaman Belediyespor'u da deplasmanda 2-1 mağlup edip teknik direktör Mesut Toros yönetiminde bu sezon ilk kez 4'te 4 yapan Nazilli Belediyespor, Play-Off'u garantiledikten sonra şampiyonluk için de yeniden umutlandı.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Karaman Belediyespor'u da deplasmanda 2-1 mağlup edip teknik direktör Mesut Toros yönetiminde bu sezon ilk kez 4'te 4 yapan Nazilli Belediyespor, Play-Off'u garantiledikten sonra şampiyonluk için de yeniden umutlandı. Toros yönetiminde müthiş bir çıkışa geçen siyah-beyazlı ekip, bitime 2 maç kala lider Belediye Kütahyaspor'la olan puan farkını 9'dan 4'e düşürdü. Karaman deplasmanından galibiyetle dönen Nazilli'ye Kütahyaspor'un deplasmanda Kahta 02 Spor'a yenilmesi çifte sevinç yaşattı.

5 hafta galip gelemeyince yarışta geriye düşen takımını yeniden ikinci sıraya çıkarıp Play-Off biletini aldıran Mesut Toros, şampiyonluk için de son düdüğe kadar savaşacaklarını söyledi. Mesut Toros, "Futbol her şeye gebe. Sonuna kadar kovalayacağız. Ardı ardına 4 kez kazandık. Artık 2 maçımız kaldı. İnşallah galibiyet serimizi sürdüreceğiz. Ligin bitimine 2 hafta kala puanımızı 57'ye çıkartarak 61 puanlı lider Kütahyaspor ile aradaki farkı 4'e indirdik. Biz son haftaya kadar iddiamızı sürdüreceğiz. Play-Off oynamamız garanti. Şampiyonluk için de yarış matematiksel olarak bitmeden bırakmaya niyetimiz yok" dedi.

 


Nazilli'de Mesut Toros'la şampiyonluk umutları yeşerdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

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