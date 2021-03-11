Nazilli'de kongre tarihi belli oldu

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Nazilli Belediyespor'da kongre tarihi netleşti. Nazilli Belediyespor Basın Sözcüsü Erkan Abbasoğlu, yönetici Recep Sakarya ile birlikte Yıldırım Demirören Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında daha önce koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirler nedeniyle ertelenen genel kurulun Nazilli Ticaret Odası'nda 22 Mart Pazartesi günü saat 14.00'te yapılacağını duyurdu. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa genel kurul 29 Mart Pazartesi aynı saatte toplanacak. Başkan Soner Yelkovan'ın yeniden aday olduğunu belirten Erkan Abbasoğlu, "Daha dinamik, Nazilli Belediyespor'a maddi manevi katkı sağlayabilecek bir yönetim kurulu oluşturacağız. Kongremizi yapamadığımız için aramızdan ayrılan yönetici arkadaşlarımız oldu. Yeni kongremizle daha da güçleneceğiz. Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan'ın katkısı bize güç veriyor" dedi.



Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK