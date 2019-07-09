Nazilli'de Burak uzattı

TFF 3. Lig takımı Nazilli Belediyespor, iç transferde Burat Özbakır'in sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Nazilli'de Burak uzattı

TFF 3. Lig takımı Nazilli Belediyespor, iç transferde Burat Özbakır'in sözleşmesini 1 yıl uzattı. Geçen sezon sergilediği performansla taraftarların gönlünde taht kuran kanat oyuncusu Burak, yuvada kaldığı için mutlu olduğunu söyledi. Siyah-beyazlı formayla yeni sezonda kupa kaldırmak istediğini belirten 25 yaşındaki futbolcu, kendisine duyulan güveni boşa çıkarmamak için elinden geleni yapacağını vurguladı.
Burak geçen sezon Nazilli ekibinde 32 maçta 5 gol attı.


- Nazilli
Kaynak: DHA
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