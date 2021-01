Nazilli Belediyespor - Yomraspor: 2-1

STAT: Nazilli İlçeHAKEMLER: Serkan Önsal (xx), Necdet Çelik (xx), Enes Seymen (xx)NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Hasan (xxx) - Oktay (xxx), Mehmet (xx), Polat (xxx), Mehmet Akif (xx) (Dk. 68 Berkay xx), Mert (xx), Sefa (xx), Zafer (xx) (Dk. 24 Hasan xxx), Tamer (xx) (Dk. 76 Sinan xx), Murat Can (xxx) (Dk.

STAT: Nazilli İlçe

HAKEMLER: Serkan Önsal (xx), Necdet Çelik (xx), Enes Seymen (xx)NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Hasan (xxx) - Oktay (xxx), Mehmet (xx), Polat (xxx), Mehmet Akif (xx) (Dk. 68 Berkay xx), Mert (xx), Sefa (xx), Zafer (xx) (Dk. 24 Hasan xxx), Tamer (xx) (Dk. 76 Sinan xx), Murat Can (xxx) (Dk. 68 Muhammet Ali xx), Bünyamin (xx) (Dk. 76 Aytaç xx)YOMRASPOR: Abdullah (x) - Mehmetcan (x), Abdülkadir (x), Uğur (x) (Dk. 76 Ömer x), Fatih (xx), Şenol (x) (Dk. 88 Yiğit), Hayri Mert (xx), Hüseyin Sürmeneli (xx), Samet (xx), Mert Miraç (x), Ogün (x)GOLLER: Dk. 17 (Pen) Murat Can, Dk. 33 Hasan (Nazilli Bld) - Dk. 3 Hüseyin Sürmeneli (Yomraspor)KIRMI KART: Dk. 90+3 Mert (Nazilli Bld)SARI KARTLAR: Tamer (Nazilli Bld) - Hayri Mert, Samet (Yomraspor)MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve ortağı Nazilli Belediyespor, ilk yarının son haftasında konuk ettiği Yomraspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup ederek 32 puana ulaştı ve devre arasına averajla 2'nci sırada girdi. Konuk ekip 3'üncü dakikada Hüseyin Sürmeneli'nin golüyle öne geçerken, 17'nci dakikada Murat Can'ın penaltı golüyle skora denge getiren siyah-beyazlılar, 33'üncü dakikada Hasan'ın attığı golle üstünlüğü ele geçirip müsabakayı kazandı: 2-1. Üst üste 3 galibiyet alan Nazilli ekibinde Mert, 90+3'üncü dakikada kırmızı kart gördü. Yomraspor ise 24 puanda kaldı.3'üncü dakikada Mert Miraç'in ceza sahasına ortasında Hüseyin kafayla topu Nazilli filelerine gönderdi: 0-1.17'nci dakikada ev sahibi ekibin kazandığı penaltıda Murat Can, kaleciyi ters köşeye yatırdı: 1-1.33'üncü dakikada rakip ceza sahasında topla buluşan Hasan, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-1. İlk yarı bu skorla bitti. Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol olmayınca Nazilli Belediyespor sahadan 2-1 galip ayrıldı.- Nazilli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK