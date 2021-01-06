Nazilli Belediyespor - Yomraspor: 2-1
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Nazilli Belediyespor - Yomraspor: 2-1

06.01.2021 15:24 | Son Güncelleme: 06.01.2021 15:29
Nazilli Belediyespor - Yomraspor: 2-1

STAT: Nazilli İlçeHAKEMLER: Serkan Önsal (xx), Necdet Çelik (xx), Enes Seymen (xx)NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Hasan (xxx) - Oktay (xxx), Mehmet (xx), Polat (xxx), Mehmet Akif (xx) (Dk. 68 Berkay xx), Mert (xx), Sefa (xx), Zafer (xx) (Dk. 24 Hasan xxx), Tamer (xx) (Dk. 76 Sinan xx), Murat Can (xxx) (Dk.

STAT: Nazilli İlçe

HAKEMLER: Serkan Önsal (xx), Necdet Çelik (xx), Enes Seymen (xx)NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Hasan (xxx) - Oktay (xxx), Mehmet (xx), Polat (xxx), Mehmet Akif (xx) (Dk. 68 Berkay xx), Mert (xx), Sefa (xx), Zafer (xx) (Dk. 24 Hasan xxx), Tamer (xx) (Dk. 76 Sinan xx), Murat Can (xxx) (Dk. 68 Muhammet Ali xx), Bünyamin (xx) (Dk. 76 Aytaç xx)YOMRASPOR: Abdullah (x) - Mehmetcan (x), Abdülkadir (x), Uğur (x) (Dk. 76 Ömer x), Fatih (xx), Şenol (x) (Dk. 88 Yiğit), Hayri Mert (xx), Hüseyin Sürmeneli (xx), Samet (xx), Mert Miraç (x), Ogün (x)GOLLER: Dk. 17 (Pen) Murat Can, Dk. 33 Hasan (Nazilli Bld) - Dk. 3 Hüseyin Sürmeneli (Yomraspor)KIRMI KART: Dk. 90+3 Mert (Nazilli Bld)SARI KARTLAR: Tamer (Nazilli Bld) - Hayri Mert, Samet (Yomraspor)MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve ortağı Nazilli Belediyespor, ilk yarının son haftasında konuk ettiği Yomraspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup ederek 32 puana ulaştı ve devre arasına averajla 2'nci sırada girdi. Konuk ekip 3'üncü dakikada Hüseyin Sürmeneli'nin golüyle öne geçerken, 17'nci dakikada Murat Can'ın penaltı golüyle skora denge getiren siyah-beyazlılar, 33'üncü dakikada Hasan'ın attığı golle üstünlüğü ele geçirip müsabakayı kazandı: 2-1. Üst üste 3 galibiyet alan Nazilli ekibinde Mert, 90+3'üncü dakikada kırmızı kart gördü. Yomraspor ise 24 puanda kaldı.3'üncü dakikada Mert Miraç'in ceza sahasına ortasında Hüseyin kafayla topu Nazilli filelerine gönderdi: 0-1.17'nci dakikada ev sahibi ekibin kazandığı penaltıda Murat Can, kaleciyi ters köşeye yatırdı: 1-1.33'üncü dakikada rakip ceza sahasında topla buluşan Hasan, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-1. İlk yarı bu skorla bitti. Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol olmayınca Nazilli Belediyespor sahadan 2-1 galip ayrıldı.

- Nazilli
Nazilli Belediyespor - Yomraspor: 2-1
Nazilli Belediyespor - Yomraspor: 2-1
Nazilli Belediyespor - Yomraspor: 2-1
Nazilli Belediyespor - Yomraspor: 2-1
Nazilli Belediyespor - Yomraspor: 2-1
Nazilli Belediyespor - Yomraspor: 2-1
Nazilli Belediyespor - Yomraspor: 2-1
Nazilli Belediyespor - Yomraspor: 2-1
Nazilli Belediyespor - Yomraspor: 2-1
Nazilli Belediyespor - Yomraspor: 2-1
Nazilli Belediyespor - Yomraspor: 2-1
Nazilli Belediyespor - Yomraspor: 2-1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fikri Sağlar Fahrettin Koca Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Seda Sayan Serdar Ortaç Seren Serengil Gonca Vuslateri
Spor Ali Koç Can Bartu Erol Bulut Ersun Yanal Arda Kardeşler
Tüm Haberler Kız Ocak Türk Çocuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nazilli Belediyespor - Yomraspor: 2-1 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 15:37:42. #1.15#
title