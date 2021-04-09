Nazilli Belediyespor gurbette zincir kırdı

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evindeki Darıca Gençlerbirliği galibiyetinden sonra deplasmanda küme düşmesi kesinleşen son sıradaki Yozgatspor 1959 FK'yı da 4-1 mağlup ederek Fethiyespor'u geçip averajla tekrar 2'nci sıraya yükselen Nazilli Belediyespor, dış sahadaki galibiyet özlemini...

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evindeki Darıca Gençlerbirliği galibiyetinden sonra deplasmanda küme düşmesi kesinleşen son sıradaki Yozgatspor 1959 FK'yı da 4-1 mağlup ederek Fethiyespor'u geçip averajla tekrar 2'nci sıraya yükselen Nazilli Belediyespor, dış sahadaki galibiyet özlemini sona erdirdi. Son 4 deplasman maçında 2 yenilgi, 2 beraberlik alarak 10 puan kaybeden ve şampiyonluk yarışında geriye düşen Nazilli, Yozgat'tan zaferle dönerek moral buldu. Zirvedeki Belediye Kütahyaspor'un 7 puan gerisinde yer alan 51 puanlı siyah-beyazlı ekip, üst üste kümede kalma mücadelesi veren Tekirdağspor ve Karaman Belediyespor'la (D) karşılaştıktan sonra son 2 haftada Play-Off hedefindeki Büyükçekmece Tepecikspor ve Yomraspor'la (D) kozlarını paylaşacak. Takımıyla 2'de 2 yaparak son haftalara şampiyonluk iddisını sürdürerek giren teknik direktör Mesut Toros, oyuncularını kutlayıp, öncelikle Play-Off'u garantileyerek son düdüğe kadar zirve yarışını da bırakmayacaklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK