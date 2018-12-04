Nazilli Belediyespor-Göztepe: 0-3

Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig ekibi Göztepe deplasmanda 3. Lig temsilcisi Nazilli Belediyespor'u 3-0 yenerek rövanş için büyük avantaj elde etti.

Nazilli Belediyespor-Göztepe: 0-3

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Göztepe, deplasmanda Nazilli Belediyespor'u 3-0 yendi.

Karşılaşmanın 12. dakikasında sağ kanattan ani gelişen Göztepe  atağında Yalçın Kayan'ın pasıyla topla buluşan Cikalleshi, ceza alanına girdikten  sonra attığı şutta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

90. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Samed Ali  Kaya'nın yaptığı ortada Onur Karakabak'ın ters vuruşunda top filelere gitti: 0-2.

90 3. dakikada Samed Ali Kaya'nın pasıyla ceza alanı içinde topla  buluşan Halil Akbunar'ın şutunda top kaleciden döndü. Halil Akbunar'ın bir kez  daha kaleye gönderdiği top filelerle buluştu: 0-3.

Göztepe, karşılaşmayı 3-0 galip tamamladı. Müsabakanın rövanşı 18, 19 veya 20 Aralık'ta İzmir'de oynanacak.

Stat: Nazilli İlçe

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Ata Yıldırım, Deniz Caner Özaral

Nazilli Belediyespor: Onur Bulut, Mert Er Estik, Mazlum Demir (Dk. 57  Polat Güren), Sergen Piçinciol, Onur Karakabak, Aykut Sarıdoğan, Zafer Özdenİlyas Sarı (Dk. 68 Buğra Temel), Yasin Dülger, Mert Çapar, Görkem Bitin (Dk. 77  Taylan Özgün)

Göztepe: Eren Bilen, Tayfur Bingöl, Hakan Çinemre (Dk. 26 Hakan  Sepil), Reis, Grillo, Poko, Alpaslan Öztürk, Gouffran, Samed Ali Kaya, Yalçın  Kayan, Cikalleshi (Dk. 75 Halil Akbunar)

Goller: Dk. 12 Cikalleshi, Dk. 90 Onur Karakabak (kendi kalesine), Dk.  90 3 Halil Akbunar (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 65 Polat Güren, 78 Aykut Sarıdoğan (Nazilli  Belediyespor), Dk. 77 Alpaslan Öztürk (Göztepe)

Kaynak: Skorer

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