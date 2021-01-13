Nazilli Belediyespor'da Murat Can fırtınası
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Nazilli Belediyespor'da Murat Can fırtınası

13.01.2021 12:21 | Son Güncelleme: 13.01.2021 12:25
Nazilli Belediyespor'da Murat Can fırtınası

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk devreyi zirve ortağı olarak tamamlayan Nazilli Belediyespor ikinci yarıya Yıldırım Demirören Tesisleri'nde hazırlanırken, takımın forveti Murat Can Bölükbaşı attığı ve attırdığı gollerle fark yarattı.

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk devreyi zirve ortağı olarak tamamlayan Nazilli Belediyespor ikinci yarıya Yıldırım Demirören Tesisleri'nde hazırlanırken, takımın forveti Murat Can Bölükbaşı attığı ve attırdığı gollerle fark yarattı. Sezonun ilk yarısında 16 resmi maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu 10 kez fileleri sarsarak siyah-beyazlılara büyük katkı sağladı. Ligde İskenderun FK (2), Halide Edip Adıvarspor, Tokatspor, Tekirdağspor, Karaman Belediyespor, Yozgatspor 1959 (2) ve Yomraspor maçlarını boş geçmeyen Murat Can, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Fethiyespor ağlarını havalandırdı. Murat Can bu sezon 5 de asist yaparak atılan 31 golüne 15'ine doğrudan etki ettti. Tecrübeli futbolcu sezon başında kulübe teknik direktör Hasan Şermet'in eski takımı Muğlaspor'dan transfer edilmişti.


Nazilli Belediyespor'da Murat Can fırtınası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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