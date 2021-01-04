Nazilli Belediyespor'da liderlik hesabı
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Nazilli Belediyespor'da liderlik hesabı

04.01.2021 12:52 | Son Güncelleme: 04.01.2021 12:57
Nazilli Belediyespor'da liderlik hesabı

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde erteleme maçında Yozgatspor 1959'u 3-1 yenerek 29 puanla zirveye ortak olan Nazilli Belediyespor gözünü liderliğe çevirdi.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde erteleme maçında Yozgatspor 1959'u 3-1 yenerek 29 puanla zirveye ortak olan Nazilli Belediyespor gözünü liderliğe çevirdi. İlk sırada yer alan Fethiyespor'la aynı puanda, rakibinin yalnız 1 gol averajı gerisinde olan siyah-beyazlılar, çarşamba günü devrenin son haftasında sahasında oynayacağı Yomraspor karşılaşmasına mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanırken, Çengelköy Futbol deplasmanına çıkacak rakibinin kaybını bekleyecek. Teknik direktör Hasan Şermet, devre arasına lider girmek istediklerini belirterek, "Son 2 maçımızı kayıpsız geçtik. İlk yarının son maçına çıkacağız. Yomraspor önünde galip gelip rakibimizin puan kaybını bekleyeceğiz. Fethiyespor kazansa bile averajla da olsa lider olabiliriz" diye konuştu


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

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