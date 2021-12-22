Nazilli Belediyespor'da İlyas Çakmak'la yollar ayrıldı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nazilli Belediyespor'da İlyas Çakmak'la yollar ayrıldı

Nazilli Belediyespor'da İlyas Çakmak'la yollar ayrıldı
Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Nazilli Belediyespor'da geçen hafta kadro dışı bırakılan İlyas Çakmak'la yollar ayrıldı.

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Nazilli Belediyespor'da geçen hafta kadro dışı bırakılan İlyas Çakmak'la yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı yönetim, beklentilerin altında kalan tecrübeli forvetle alacaklarına karşılık anlaşarak sözleşmesini feshetti. Daha önce kendisine yapılan yolları ayırma tekliflerini kabul etmeyip 15 Aralık'tan beri antrenör eşliğinde takımdan ayrı çalışan İlyas'a alacaklarına karşılık bonservisi verildi. Nazilli Belediyespor kulübünden yapılan yazılı açıklamada, "Futbolcumuz İlyas Çakmak ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmış bulunmaktadır. Kendisine bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz" denildi.


Galatasaray taraftarı sinirden çılgına döndü! İşte TFF'nin Zorbay Küçük kararı

Galatasaray taraftarı sinirden çılgına döndü! İşte TFF'nin Zorbay Küçük kararı

Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title