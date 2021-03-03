Nazilli Belediyespor'a Abdurrahim Albayrak desteği

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Nazilli Belediyespor'a Galatasaray 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan destek geldi. Abdurrahim Albayrak, Nazilli Belediyespor formasıyla poz vererek şampiyonluk yolunda başarı diledi. Konuyla ilgili Nazilli Belediyespor'dan yapılan açıklamada, "Teşekkür ederiz Sayın Abdurrahim Albayrak. 2020-2021 Sezonu'nu şampiyonluk ile taçlandırmak için çıkmış olduğumuz bu yolda bizlere desteğini ve başarı dileklerini ileten ülkemizin en büyük kulüplerinden Galatasaray Spor Kulübü 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a teşekkürü borç biliriz" ifadelerini yer verildi.

Ligde son olarak deplasmanda Belediye Kütahyaspor'a 2-1 yenilip 3'üncü sıraya gerileyen Nazilli'de yönetim teknik direktör Hasan Şermet'le yola devam kararı vermişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK