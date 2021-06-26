Nazilli 3 oyuncuyla imzaladı
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Nazilli 3 oyuncuyla imzaladı

Nazilli 3 oyuncuyla imzaladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

MİSLİ.com 2'nci Lig takımı Nazilli Belediyespor, dış transferde 3 oyuncuyla anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.

MİSLİ.com 2'nci Lig takımı Nazilli Belediyespor, dış transferde 3 oyuncuyla anlaşarak kadrosunu güçlendirdi. Siyah-beyazlılar, geçen sezon Ergene Velimeşespor'da forma giyen 32 yaşındaki eski sağ beki Mert Er Estik, Karaman Belediyespor'dan 21 yaşındaki santrfor Ahmet Gökbayrak ve Darıca Gençlerbirliği'nden 27 yaşındaki sağ kanat Berat Eyüpoğlu ile 2'şer yıllık sözleşme imzaladı. Nazilli ekibi daha önce Belediye Derincespor'dan 27 yaşındaki stoper Koray Baykara'yı da kadrosuna katmıştı.

Nazilli 3 oyuncuyla imzaladı
Nazilli 3 oyuncuyla imzaladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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