Naz Aydemir Akyol kimdir? Milli voleybolcu Naz Aydemir Akyol kaç yaşında, boy kaç, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Naz Aydemir Akyol kimdir? Milli voleybolcu Naz Aydemir Akyol kaç yaşında, boy kaç, nereli?

Naz Aydemir Akyol kimdir? Milli voleybolcu Naz Aydemir Akyol kaç yaşında, boy kaç, nereli?
Haberler.com - Haberler | Gündem

A Milli Kadın Voleybol takımımızın önemli isimlerinden Naz Aydemir Akyol başarılı performansıyla ilgi odağı oldu. Olimpiyatlarda gösterdiği performans ile dikkatleri çeken başarılı voleybolcu hakkında Milli voleybolcu Naz Aydemir Akyol kaç yaşında, boy kaç, nereli ve Naz Aydemir Akyol kimdir gibi konular merak edildi.

2020 Olimpiyatları'nda gösterdiği performansla göz dolduran Naz Aydemir Akyol, hem ülkemizde hem de dünya genelinde ilgi odağı oldu. Peki, Milli voleybolcu Naz Aydemir Akyol kaç yaşında, boy kaç, nereli? Naz Aydemir Akyol kimdir?

NAZ AYDEMİR AKYOL KİMDİR?

Doğum tarihi: 14 Ağustos 1990

Kaç yaşında: 30yaşında

Nereli: İstanbul

Boy: 1,86 m

Naz Aydemir Akyol (d. 14 Ağustos 1990, İstanbul), Fenerbahçe ve Türkiye A millî takımının voleybolcusu. Annesi ve babası eski voleybolcu Alev Aydemir ve Ali Aydemir'dir. Ayrıca, Türk kökenli Alman millî futbolcu İlkay Gündoğan ile kuzendir. 2011 yılı itibarıyla Red Bull firmasının Türkiye'de sponsorluk yaptığı 7 sporcudan biridir. Naz Aydemir 2010-11 akademik yılı bahar döneminde İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. 2013 yılında millî basketbolcu Cenk Akyol ile hayatını birleştirmiştir. Ve bu sene Montrö masters volley turnuvasında en iyi pasör seçilmiştir. Pamir adında bir oğlu vardır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Hulusi Akar Süleyman Soylu Abdurrahman Bulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Seda Sayan Hande Yener Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Gedson Fernandes Hatice Kübra İlgün Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Naz Aydemir Akyol kimdir? Milli voleybolcu Naz Aydemir Akyol kaç yaşında, boy kaç, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 11:12:44. #1.14#

title