Naz Aydemir Akyol kimdir? Milli voleybolcu Naz Aydemir Akyol kaç yaşında, boy kaç, nereli?

A Milli Kadın Voleybol takımımızın önemli isimlerinden Naz Aydemir Akyol başarılı performansıyla ilgi odağı oldu. Olimpiyatlarda gösterdiği performans ile dikkatleri çeken başarılı voleybolcu hakkında Milli voleybolcu Naz Aydemir Akyol kaç yaşında, boy kaç, nereli ve Naz Aydemir Akyol kimdir gibi konular merak edildi.

2020 Olimpiyatları'nda gösterdiği performansla göz dolduran Naz Aydemir Akyol, hem ülkemizde hem de dünya genelinde ilgi odağı oldu. Peki, Milli voleybolcu Naz Aydemir Akyol kaç yaşında, boy kaç, nereli? Naz Aydemir Akyol kimdir?

NAZ AYDEMİR AKYOL KİMDİR?

Doğum tarihi: 14 Ağustos 1990

Kaç yaşında: 30yaşında

Nereli: İstanbul

Boy: 1,86 m

Naz Aydemir Akyol (d. 14 Ağustos 1990, İstanbul), Fenerbahçe ve Türkiye A millî takımının voleybolcusu. Annesi ve babası eski voleybolcu Alev Aydemir ve Ali Aydemir'dir. Ayrıca, Türk kökenli Alman millî futbolcu İlkay Gündoğan ile kuzendir. 2011 yılı itibarıyla Red Bull firmasının Türkiye'de sponsorluk yaptığı 7 sporcudan biridir. Naz Aydemir 2010-11 akademik yılı bahar döneminde İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. 2013 yılında millî basketbolcu Cenk Akyol ile hayatını birleştirmiştir. Ve bu sene Montrö masters volley turnuvasında en iyi pasör seçilmiştir. Pamir adında bir oğlu vardır.