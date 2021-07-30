Nate Sestina, NBA Yaz Ligi'nde
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Nate Sestina, NBA Yaz Ligi'nde

Nate Sestina, NBA Yaz Ligi'nde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yukatel Merkezefendi Belediyesi oyuncusu Nate Sestina, Utah Jazz tarafından Salt Like City NBA Summer League davet edildi.

Yukatel Merkezefendi Belediyesi oyuncusu Nate Sestina, Utah Jazz tarafından Salt Like City NBA Summer League davet edildi.

Yukatel Merkezefendi Belediyesi oyuncusu Nate Sestina, NBA Yaz Lig'ine davet edildi. Utah Jazz takımında boy gösterecek olan oyuncu için Yukatel Merkezefendi Belediyesi, "3-6 Ağustos tarihlerinde Salt Like City'de düzenlenecek olan NBA Summer Leaguede oyuncumuza başarılar dileriz" açıklamalarında bulundu. - DENİZLİ

Nate Sestina, NBA Yaz Ligi'nde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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