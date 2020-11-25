Napoli, stadının adını Diego Armando Maradona olarak değiştiriyor

İtalyan ekibi Napoli, Maradona'nın vefatı sonrasında stadına efsane futbolcunun adını veriyor. San Paolo adındaki stat bundan sonra San Paolo Diego Armando Maradona ismiyle anılacak.

Diego Armando Maradona'nın vefatı futbol dünyasını yasa boğarken, Arjantinli yıldızın en az ülkesi kadar sevildiği Napoli şehrinde de flaş bir karar verildi.

Napoli kulübü ve şehrin belediyesinin aldığı ortak kararla, San Paolo olan Napoli stadının ismi, Diego Armando Maradona olarak değiştirilecek.

NAPOLİ'YE EN PARLAK DÖNEMİNİ YAŞATTI

1984-91 arası 7 yıl boyunca Napoli forması giyen Maradona, İtalyan kulübüyle 2 lig şampiyonluğu, 1 İtalya Süper Kupa şampiyonluğu ve 1 UEFA Kupası kazamıştı. Napoli, Arjantinli efsanenin oynadığı dönemde tarihinin en parlak zamanını yaşamıştı.