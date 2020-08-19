Napoli'nin 2019-20 Sezonundaki En İyi Golleri
SSC Napoli'nin 2019-20 sezonundaki en iyi gollerinden bazılarını yeniden izleyin. Fabián Ruiz, Lorenzo Insigne ve Dries Mertens bu muhteşem goller koleksiyonu süsleyen isimler arasında yer alıyor.
19.08.2020 14:53 | Son Güncelleme: 19.08.2020 16:13
SSC Napoli'nin 2019-20 sezonundaki en iyi gollerinden bazılarını yeniden izleyin. Fabián Ruiz, Lorenzo Insigne ve Dries Mertens bu muhteşem goller koleksiyonu süsleyen isimler arasında yer alıyor.
Kaynak: Dugout