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Napoli, Juventus forması giyen Merih Demiral'a talip oldu

Juventus'ta geçirdiği talihsiz sakatlık nedeniyle 6 ay sahalardan uzak kalan ve son maçta formasına kavuşan milli futbolcumuz Merih Demiral'a Napoli'den teklif geldi.

11.08.2020 23:10 | Son Güncelleme: 11.08.2020 23:26

Önümüzdeki sezon şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen Napoli, Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Roma'dan Cengiz Ünder ile büyük ölçüde anlaşan Napoli, sportif direktör Cristiano Giuntoli aracılığıyla Juventus forması giyen Merih Demiral'ı da istedi.

HENÜZ ANLAŞMA SAĞALANAMADI

Yapılan görüşmelerde gözden çıkarılan Milik'in de takasta gönderilmesine de razı olduğu belirtilen Napoli'nin, henüz anlaşma sağlayamadığı kaydedildi.

PİRLO'DAN NET MESAJ: BIRAKMAM

Ancak Torino ekibi, Merih'i göndermeye kesinlikle sıcak bakmıyor. Sarri'nin yerine teknik direktörlük görevine getirilen Andera Pirlo, 22 yaşındaki oyuncuyu kadroda tutmak istediği belirtildi.

JUVENTUS, MERİH İÇİN NAPOLİ'YE "DOKUNULMAZ" CEVABINI VERDİ

Juventus yöneticilerinin, Merih Demiral için Napoli'ye "dokunulmaz" cevabını verdiği ancak Napoli'nin ısrarını sürdürdüğü de vurgulandı. Juventus, Merih'i geçen sezon başında 18 milyon euro bonservis ödeyerek Sassuolo'dan kadrosuna katmıştı.

Napoli, Juventus forması giyen Merih Demiral'a talip oldu
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