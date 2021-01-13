Napoli - Empoli İtalya Kupası maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
İtalya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Napoli - Empoli maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...
İtalya Kupası bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi Napoli - Empoli maçıdır. Peki Napoli - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?
NAPOLİ - EMPOLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Napoli - Empoli maçı 13 Ocak Çarşamba günü bu akşam saat 19:45'de başlayacaktır.
NAPOLİ - EMPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Napoli - Empoli maçını TRT Spor HD, Digiturk 86, Turkcell TV+ 70, Vodafone TV 70, Web , Kablo TV 97, Tivibu 85, Fil Box 74, D-Smart 86, Şifresiz 4A kanallarından izleyebilirsiniz.
NAPOLİ - EMPOLİ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, San Paolo Stadyumu, Napoli'de oynanacak.