Nantes - Rennes Ligue 1 maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?

Fransa Ligue 1'de haftanın maçları bugün başlıyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Nantes - Rennes maçıdır. Peki Nantes - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?

Ligue 1 maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam oynanacak karşılaşmalardan birisi Nantes - Rennes maçıdır. Peki Nantes - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

NANTES - RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Nantes - Rennes maçı 6 Ocak Çarşamba günü (bu akşam) saat 21:00 'da başlayacaktır.

NANTES - RENNES MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?

Nantes - Rennes maçı Bein Sports 4 Digiturk 80, Kablo TV 235 kanallarında yayınlanacaktır.

NANTES - RENNES MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Stade de la Beaujoire, Nantes'da oynanacak.