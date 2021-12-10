Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Nantes ileLenskarşı karşıya gelecek. Karşılaşma ile ilgili detaylar futbolseverler, tarafından merak ediliyor. Peki Nantes - Lens maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? detaylar haberimizde.

NANTES - LENSMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nantes - Lensmaçı, 10.12.2021 Cuma günü saat 23:00'da başlayacak.

NANTES - LENSMAÇI HANGİ KANALDA?

Nantes - Lens maçı, 10.12.2021 Cuma günü saat 23:00'da beIN Connect'te yayınlanacak

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