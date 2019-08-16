Nallıhan'da 61 bin ton hububat hasat edildi

16.08.2019 20:01

Nallıhan Ziraat Odası Başkanı Koray Sezer, ilçede bu sene 61 bin ton hububat hasat edildiğini bildirdi.

Sezer, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde 101 bin 500 dekar alandan 36 bin ton buğday, 69 bin dekardan 25 bin ton arpa elde edildiğini belirtti.

Hububatta ekim alanlarının yıl bazında değişkenlik gösterdiğini vurgulayan Sezer, "Çiftçilerimizi iyi ürün yetiştirme konusunda bilgilendirmeye çalışıyoruz. Gübreleme, ilaçlama zamanlarında da rehberlik hizmeti veriyoruz. Toplamda 170 bin dekar alanda hububat hasadını tamamlayarak, 61 bin ton ürün hasadı yaptık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA