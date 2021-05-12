Nallıhan'a yarı olimpik yüzme havuzu müjdesi

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 100. Yıl Mahallesinde 1.600 metrekare kapalı alanda yapımına başlanan yarı olimpik yüzme havuzu tüm hızıyla devam ediyor.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 100. Yıl Mahallesinde 1.600 metrekare kapalı alanda yapımına başlanan yarı olimpik yüzme havuzu tüm hızıyla devam ediyor.

Nallıhan'da tüm hızıyla süren çalışmalara yarı olimpik yüzme havuzu da eklendi. Bir yetişkin bir çocuk havuzu bir spor salonu ve soyunma odalarının bulunduğu yüzme havuzu inşaatı 1.600 metrekare alana kuruluyor. Gençlere yüzme havuzu müjdesini veren Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, "1.600 metrekare alanda yapımına başladığımız, içerisinde 315 m2 yetişkin, 50 m2 çocuk yüzme havuzu, 1 adet spor salonu ve soyunma odalarının yer alacağı Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu çalışmalarımız hız kesmeden sürüyor. İnşallah yakın zamanda projeyi tamamlayıp gençlerimizle buluşturacağız" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı