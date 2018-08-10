Nakoulma Serbest Kaldı! Türkiye'den 5 Kulüp İstiyor
Prejuce Nakoulma, Nantes'la olan sözleşmesini feshetti. Serbest kalan yıldız oyuncuyla Süper Lig'de 5 takımın ilgilendiği öğrenildi.
Türkiye'de bir dönem Mersin İdmanyurdu ve Kayserispor'da forma giyen Prejuce Nakoulma artık serbest oyuncu...
Burkina Faso'lu kanat oyuncusu sıkı pazarlık sonrası Fransız ekibi Nantes'la olan sözleşmesini feshetti. 31 yaşındaki oyuncu ile Spor Toto Süper Lig'den 5 takımın yakından ilgilendiği öğrenildi.
2014'te Mersin İdmanyurdu'na transfer olan Nakoulma yaptığı asistler ve attığı gollerle tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
Kaynak: Skorer
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