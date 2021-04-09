Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün yapılacak
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Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün yapılacak

Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün yapılacağını bildirdi.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün yapılacağını bildirdi.

Bakan Selçuk yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin bugün banka hesapları üzerinden yapılacağını belirterek sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yatırılacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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