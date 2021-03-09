Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün hesaplarda olacak
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Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün hesaplarda olacak

09.03.2021 10:12 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:21

Nakdi Ücret Desteği alanların merakla beklediği açıklama geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Nakdi Ücret Desteği ödemelerini bugün yapıyoruz" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şubat ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün gerçekleştirileceğini duyurdu.

2 AY DAHA UZATILDI

Bakan Selçuk, Nakdi Ücret Desteği süresinin, Cumhurbaşkanı kararıyla 17.03.2021 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatıldığını açıkladı.

IBAN'I OLMAYAN PTT'DEN ALACAK

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini yineledi.

Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün hesaplarda olacak
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